Was het niet zo'n vies woord, je zou het een 'comeback' kunnen noemen"

SABINE VERMEIREN

22/04/17 - 03u34

© Noortje Palmers.

Als de makers van 'Liefde voor Muziek' nú al een pluim verdienen, laat het dan hier om zijn: om de sappige ingeving er Isabelle A in te steken. Met intussen twee nummers in de hitcharts - zo snel gaan die dingen - schudt Isabelle tien schaduwjaren van zich af en staat ze weer waar ze graag staat: in de spotlights. Met overigens zó veel flair en vocale maturiteit, dat we nog zouden vergeten met welk lichtvoetig deuntje dat 25 jaar geleden allemaal begon. "'Hé, Lekker Beest': ik vind dat nog altijd een goed nummer. Maar kunnen we nu wél vooruitkijken, aub?"

© Noortje Palmers.

Mocht 'Liefde voor Muziek' een zangwedstrijd zijn, dan zou Isabelle A na twee afleveringen de tussentijdse pronostiek aanvoeren als gedoodverfde winnaar. Met een versie van 'Eyo' die deze week langer nazinderde dan het origineel van K3 ooit deed en een jazzy interpretatie van Natalia's 'I've Only Just Begun to Fight' in aflevering 1 is voor Isabelle A de kop eraf, en hoé.



Waren die zes ándere zangstemmen er dan zo naast? Nee, tuurlijk niet, maar het was toch vooral Isabelle die na aflevering twee in de superlatieven bleef hangen. Alleen, het ís geen zangwedstrijd. Het is gewoon maar een muziekprogramma waarin winnaars noch verliezers zijn. En waarin zeven artiesten elkaars nummers onder handen nemen, liefst wat eigenzinnig en als dat kan graag ook buiten hun comfortzone. Overmorgen, maandag, gaat het repertoire van Isabelle zélf voor de bijl. Minstens voor haarzelf wordt dat: lay back and enjoy.



We praten in Broechem, Antwerps kerkdorp, geprangd tussen hectaren groen en een dichtgeslibde E313. Dik 4.000 inwoners, waarvan Isabelle A en haar twee huisgenoten er drie zijn. "Ik ben nochtans een échte Gentse", zegt ze. "Opgegroeid middenin de stad. Maar ja kijk, de liefde, hé. De liefde doet gekke dingen met een mens." Die twee anderen: dat zijn haar mannen. Hans en Storm.



We spreken over haar comeback - "een vies woord" -, 'Hé Lekker Beest', de mannen in haar leven en Willy Sommers. Lees het hele verhaal in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.