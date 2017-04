Belofte maakt schuld: Showbizz Bart, Pichal en Appermont zijn nu ros

TK

21/04/17 - 12u31 Bron: Radio 2

© Twitter.

"10.000 likes en wij kleuren ons haar los", beloofden Sven Pichal en Showbizz Bart aan Kom op tegen Kanker. En belofte maakt schuld: de twee BV's gaven hun haardos vanmorgen tijdens De Madammen op Radio 2 samen met Luc Appermont een nieuw kleurtje.

Je hebt ze vast wel al zien staan, de vele 'Rospotten' van Kom op tegen Kanker. Daarmee wil de organisatie zoveel mogelijk 'rosse muntjes' inzamelen voor de strijd tegen kanker. Sven Pichal en Showbizz Bart deden samen met Radio 2 maar wat graag mee aan de actie, en hingen er een bijzondere belofte aan vast. Als hun Facebookpost 10.000 likes zou halen, kleurden ze hun haren even rood als al die muntjes in de rospotten. Simonneke uit Thuis, die meter is van de actie, keek goedkeurend toe, en Luc Appermont deed gezellig mee. En het resultaat? Dat laten wij u zelf beoordelen.