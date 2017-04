Haalt Goedele de eindstreep van de 20 km van Brussel? "Gezocht naar je spieren, niet gevonden"

Door: ep

20/04/17 - 21u30

© Perfect.

Perfect Hoe train je voor de 20 km van Brussel als je geen conditie hebt? Karen Damen gaat het proberen in het nieuwe seizoen van Perfect. Samen met Goedele Liekens, Niels Albert, John Crombez en Gilles Van Bouwel maakt ze komaf met hun verslavingen en gooien ze het over een gezondere boeg.

Twee jaar geleden stortte Karen Damen zich in een experiment, en ging ze zo perfect mogelijk leven. Vandaag maakt ze de balans op: ja, ze is bewuster gaan eten. Ja, ze is consequent gaan sporten. Ja, ze streeft naar een goede versie van zichzelf. Maar toch is ze er nog niet. Toch niet volgens de boekjes. Daarom besluit ze haar levensgewoontes opnieuw onder de loep te nemen maar deze keer doet ze dat niet langer alleen. Samen met Goedele Liekens, John Crombez, Niels Albert en Gilles Van Bouwel start ze (opnieuw) missie Perfect.



Na een aantal fysieke testen weet het vijftal hoe (erg) het met hen gesteld is. Maar voor ze zich volledig kunnen overgeven aan de wil van de boekjes moeten ze komaf maken met hun verslavingen en guilty pleasures.