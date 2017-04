Milow koopt strandhuis van 3 miljoen euro in L.A.

JOLIEN BOECKX EN STIJN VAN HOVE

20/04/17 - 05u00

De nieuwe woonkamer van Milow in zijn nieuwe stulpje in Venice Beach, Los Angeles. © rv/Movoto.com.

Milow heeft in Venice Beach, Los Angeles een huis van ­bijna 3 miljoen euro gekocht. De singer-songwriter heeft naar eigen zeggen een ­grotere muziekstudio nodig, waar hij deeltijds wil gaan wonen en relaxen. "L.A. is een ongelooflijk inspirerende stad om in alle rust en ­privacy muziek te maken."

Het dakterras kijkt uit over de oceaan. © rv/Movoto.com. Milow tijdens een concert in Duitsland. © getty.

'Singer-songwriter Milow koopt stulpje van 3 miljoen euro', zo ­titelde de krant 'LA Times' gisteren. Doorgaans gaan zulke berichten over supersterren als Jennifer Lopez of Justin Timberlake. Al ­betalen die daar meestal een pak meer voor. Zo telden Brad Pitt en Angelina Jolie ooit 25 miljoen euro neer voor hun villa.



Maar 'onze' Milow heeft het duidelijk gemaakt. Zijn nieuwste aanwinst ligt in het meest exclusieve gebied van ­Venice Beach en leidt via een wandelpad rechtstreeks naar het parelwitte strand, zo weet de krant ook. Het pareltje is gebouwd in 1999, maar is na 18 jaar nog steeds in ­perfecte staat. Volgens de makelaar heeft het pand een gigantische keuken, volledig in hout en graniet, en ligt er overal parket op de vloer. Er zijn in totaal vijf slaapkamers - waaronder een grote 'master bedroom' met open haard, balkon en twee inloop­kasten - en zes badkamers. Het dak is één groot terras met jacuzzi en biedt een uniek zicht op de oceaan.



