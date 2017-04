Bill Barberis gaat weer uit de kleren in nieuwe VIER-reeks

ANNELIES ROEBBEN

20/04/17 - 05u00

Bill Barberis op een trampoline, die een speciale rol speelt in zijn nieuwe serie #hetisingewikkeld. © photo news.

Bill Barberis (35) is vanaf dit najaar te zien in de nieuwe VIER-reeks '#hetisingewikkeld'. Hij speelt de 'love interest' van An Miller. En opnieuw is dit een rol die niet onopgemerkt voorbij zal gaan, net als Toon uit 'Thuis' en Carl uit de film 'Allemaal Familie'. Al was het maar omdat er weer seks aan te pas komt, op een trampoline deze keer.

Bills personage Seppe is een ietwat artistiek type dat het leven van Lien (An Miller) op zijn kop zet. In het kort: Lien en haar vriend Peter (Ben Segers) besluiten om in hun eigen huis apart te gaan wonen. Ze spreken af dat ze om de week in de kelder slapen, terwijl de ander boven bij de kinderen blijft. "En dan kom ik in haar leven", zegt Bill. "Wij starten een passioneel liefdesavontuur. Seppe is vooral anders dan haar man. Lien gaat scheiden door de sleur, het ontbreekt haar aan seks en passie. En dan is het logisch dat je op zoek gaat naar iemand met wie je wél seks kan hebben. En liefst avontuurlijke seks." Het duurt dus niet lang voor ze met elkaar in bed - of beter: op de trampoline van de kinderen -belanden. "Zolang ze maar over de reeks praten, is het goed. Niet? Maar dan hoop ik dat het niet enkel daarover gaat, ook over het leuke verhaal en hoe goed het gespeeld wordt."