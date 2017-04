Jani (38) blikt terug: "Ik heb vroeger xtc gebruikt"

TK

Deze week konden we op televisie zien hoe Jani zich begaf in de wereld der porno, die hand in hand gaat met plastische chirurgie. Zelf heeft hij de complexen over zijn uiterlijk al grotendeels achter de rug gelaten. "Vroeger wilde ik van alles laten doen bij de plastische chirurg. Maar nu... Ik ben niet meer zo op m'n uiterlijk gefixeerd", klinkt het in TV Familie.

Jani nadert intussen de veertig, maar zelf heeft hij daar eigenlijk geen moeite mee. "Ik zit er niet mee. Ofwel word je ouder, ofwel sterf je jong. Geef mij maar die eerste optie. Hoe dan ook, ik voel me - meestal - nog piep, hoor. 't Is alsof ik nog een puber ben!"



Hij doet wel zijn best om in vorm te blijven. "Ik werk wel aan mijn lichaam, ik fitness minimaal vier dagen per week. Soms ga ik gewoon een toertje lopen. En ik drink de hele dag door. Wáter, hé. Maar 't belangrijkste is: je geest gezond houden. En ja, voor tv word ik geschminkt. De kleine oneffenheden krijg je dan niet te zien."



Plastische chirurg

Hij was niet altijd zo gezond wel. Hij geeft toe dat hij ooit xtc gebruikt heeft. "Weet je, iedereen heeft in 't verleden dingen gedaan die je beter niet doet. Maar ik vind dat niet fout of zo. Dat hoort bij het leven. 't Zou niet kloppen als je nooit iets doms hebt uitgestoken. Ik ben geen heilige boon, en da's goed."



Ook liet hij ooit lipinjecties uitvoeren. "Klopt. En als ik het nog 'ns doe, maak ik daar geen geheim van. Die eerste keer was ik negentien. Ik liet siliconen in mijn lippen spuiten, omdat ik echt wel dunne lippen had. 'k Heb er geen spijt van. Rimpeltjes, daar maak ik geen probleem van. Ik vind dat je een naturelle blik moet behouden. Maar als m'n oogleden gaan hangen, ga ik toch 'ns informeren."