Lady Gaga skypet met prins William

TK

18/04/17 - 13u47 Bron: ANP

© Screenshot.

video Lady Gaga steunt de Britse prins William in zijn pogingen het stigma rond psychische problemen weg te nemen. Prins William en Lady Gaga hebben daarover met elkaar gesproken via een videoverbinding. Ze spraken af dat ze elkaar in het najaar persoonlijk zullen ontmoeten.