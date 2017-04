Sean Dhondt: "Diep vanbinnen ben ik een grote softie"

TK

Als liefhebber van avontuur is Sean Dhondt (33) de geknipte persoon om Peking Express in goede banen te leiden. Maar ook in The Voice Kids zit hij op zijn plaats als coach, want kinderen inspireren en ontroeren hem enorm, vertelt hij in Story.

Voor de opnames van Peking Express trok Sean naar Vietnam, Laos en Cambodja. "Het was echt een droomjob. Ik heb nog elke dag heimwee naar die fantastische draaiperiode. Maar het was zeker geen snoepreisje, er moest hard gewerkt worden. Om half zes 's morgens ging de wekker al af en dan sprongen we meteen in de wagen, zodat we als eerste op de volgende bestemming waren om de duo's op te wachten. Heel af en toe hadden we eens een vrije voormiddag en dan huurden we scooters om naar een nabijgelegen waterval te rijden, waar we konden zwemmen. Of ik zelf zou willen deelnemen? Daar zeg ik volmondig 'ja' op, want het is een onvergetelijk avontuur. Maar tegelijkertijd is het ook zeker niet te onderschatten, want je bent de taal niet machtig, je kent de cultuur niet... Wij reden 's avonds met de crew gewoon naar het hotel waar we een goed bed hadden, maar de duo's moesten in het donker op zoek naar een slaapplaats en eten."



Binnenkort trekt Sean naar Kreta met zijn vrouw Allison. "We gaan gewoon plat op ons gat in de zon liggen", lacht hij. Dat dit geen reis is die bij mijn 'stoere imago' past? "Ik heb gewoon altijd graag tatoeages gezien, meer zit daar eigenlijk niet achter. Ik hoor het Allison nog altijd zeggen, toen ik haar net ontmoet had: 'You look like a rebel, but you're a big softy inside.' De nagel op de kop", lacht Sean.



