Topmodel Ashley Graham werd als 10-jarig meisje seksueel geïntimideerd

Ashley Graham (29) werd op haar 10 jaar seksueel geïntimideerd. Dat onthult het Amerikaanse topmodel in haar aankomend boek 'A New Model : What Confidence, Beauty, And Power Really Looks Like'.

Op haar 22ste trouwde Ashley Graham met cameraman Justin Ervin

Graham ging als tienjarig meisje met de 18-jarige zoon van de vrienden van haar ouders zwemmen. Toen hij uit het zwembad kwam, kreeg hij een erectie. Hij zei tegen Ashley dat dit haar fout was en ze zijn geslachtsdeel moest aanraken. "Ik was bang en liep weg", schijft Ashley in haar boek. "Ik vroeg me af wat ik verkeerd gedaan had. Ik had zo veel vragen."



Twee jaar later was Graham opnieuw slachtoffer van seksuele intimidatie. Toen wilden twee zeventienjarige jongens met haar in de jacuzzi. Omdat ze haar haren in twee staartjes gedaan had, noemden de jongens haar een pijpbeurt met handvaten.



Openhartig schrijft Ashley dat ze zich daar niet slecht bij voelde. "Het deed er niet toe hoe ongepast, ongevraagd of verwarrend het was, elke vorm van mannelijke aandacht was goede aandacht in mijn ogen", aldus het topmodel.



Gelukkig denkt Ashley daar vandaag anders over. Op haar 22ste trouwde ze met cameraman Justin Ervin, waarmee ze nog steeds samen is.



Grahams eerste boek 'A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like' is verkrijgbaar op 9 mei.