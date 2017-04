Ex Janet Jackson zet liefdesboodschap online

KVE

Wissam Al Mana betuigt zijn ex Janet Jackson online de liefde. ''Voor de mooiste persoon ter wereld. Bedankt voor je goddelijke liefde, je eeuwige steun en voor je vriendschap", schrijft de steenrijke zakenman uit Qatar op zijn website waarop hij een foto heeft geplaatst van de zangeres die hem in januari een zoon schonk.

Janet Jackson en Wissam Al Mana in betere tijden © reuters.

''Ik hou zoveel van je. Als Allah het wil, blijven we tot in de eeuwigheid samen", schrijft hij verder onder het kopje Love. Op de voorpagina van zijn website citeert hij uit de Koran.



Vorig weekend werd bekend dat Janet Jackson en haar echtgenoot uit elkaar zijn. Hun huwelijk hield vijf jaar stand.



De vijftigjarige zangeres beviel op 3 januari van hun zoon Eissa. Volgens Us Magazine liep de relatie kort na de bevalling op de klippen door culturele verschillen. Janet Jackson is opgegroeid als Jehova's getuige en Wissam is moslim.