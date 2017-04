Aïssatou Diop, Charité uit Thuis, is zwanger

Annelies Roebben

Fervente Thuis-kijkers begonnen al te gissen en ze zitten juist: Aïssatou Diop, de actrice die gestalte heeft aan Charité uit Thuis, is inderdaad zwanger en verwacht haar kindje deze zomer. De actrice is sinds 2015 te zien in de soap. Voordien was ze vooral actief bij de Franstalige collega's. Charité kwam met haar zoontje Joseph als sans-papiers aan in België, zij werden opgenomen in het gezin van dokter Ann en Mayra. Charité werkt momenteel als poetsvrouw. Zij heeft een relatie met Renzo, de zoon van poetsvrouw Nancy.