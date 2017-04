Wandelen en borstvoeding geven, zo doet Pink het

Door: ep

13/04/17 - 14u06 Bron: Instagram

© Instagram.

De zangeres was een fikse wandeling met zoon Jameson aan het maken, toen de baby van 5 maanden plots honger kreeg. Dan geef ik toch gewoon de borst tijdens het wandelen, moet Pink gedacht hebben. Ze deelde een foto van het schattige tafereel op Instagram.

De 37-jarige mama van twee is een duidelijke voorstander van borstvoeding en voert hier graag campagne voor op social media. In februari deelde ze ook al een ontroerend familietafereel van haar baby en zijn vijfjarig zusje Willow.



In 2012 had Pink al in een interview haar mening duidelijk gemaakt: "Ik denk dat borstvoeding gezond en natuurlijk is. Het troost mijn baby, dus ik geef er geen zier om wanneer anderen er aanstoot aan nemen wanneer ik de borst in het openbaar geef."