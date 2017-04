Tom Waes gaat week in Oegandees vluchtelingenkamp leven

Door: redactie

Tom Waes verblijft een week in vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda voor een speciale aflevering van Reizen Waes. Elke dag trekken 3.000 Zuid-Soedanezen naar Oeganda over om te vluchten van honger, droogte en geweld, kortom: om te overleven. Zeven dagen lang zal Tom kijken hoe hulpverleners in de kampen te werk gaan.