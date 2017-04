Stromae regisseert nieuwe clip Major Lazer

Door: ep

13/04/17 - 10u36

Stromae werkte als regisseur aan de clip met zijn creatieve collectief 'Paul, Luc and Martin'. © getty.

Aan de nieuwe clip van Major Lazer's werken niets dan grote namen mee. Zo spelen Nicki Minaj en Partynextdoor een hoofdrol in 'Run Up'. Maar ook Stromae droeg zijn steentje bij en wel als regisseur. Met zijn creatieve collectief 'Paul, Luc and Martin' leidde hij de regie van de video in goede banen.

"Het idee was te lachen met onszelf en de onvoorwaardelijke liefde die we hebben voor onze smartphone", aldus Paul, Luc and Martin over de clip. "We willen niemand beschuldigen, maar we gebruiken overdrijving om mensen te laten nadenken."



De hit 'Run Up' werd ondertussen al meer dan 200 miljoen keer gestreamd en stijgt nog dagelijks in de wereldwijde Spotify en airplay charts.



Later dit jaar brengt Major Lazer de documentaire 'Give Me Future' uit. Deze werd opgenomen tijden hun historische show in Havana vorig jaar en ging in première op het Sundance festival, met lovende reviews tot gevolg.