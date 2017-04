"Stevie Wonder gaat weer trouwen"

Door: redactie

Stevie Wonder stapt opnieuw in het huwelijksbootje. De 67-jarige zanger zal in juni voor de derde keer zijn jawoord geven, meldt The Daily Mail. De gelukkige is de 25 jaar jongere Tomeeka Bracy, met wie Wonder al twee kinderen heeft.