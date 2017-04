Jennifer Aniston straalt in zwart leer (bis)

© afp.

fotoreeks Vorige week nog showde Jennifer Aniston in Hollywood haar prachtige vormen in een strak lederen jurkje en gisteren schitterde de gevierde actrice in Parijs opnieuw in een strapless zwart topje van hetzelfde materiaal. Tweemaal aan de zijde van haar gemaal, Justin Theroux. Ook hij koos in de romantische lichtstad overigens voor zwart leer.

© ap.

Op 4 april ging de HBO-serie 'The Leftovers' - met acteur Justin Theroux (45) - in première in Hollywood. Voor die gelegenheid steunde Jennifer Aniston (48) haar wederhelft op de rode loper in een zwart lederen minikleedje. De fotografen konden er maar niet genoeg van krijgen. Je vindt de resultaten van hun werk onderaan.



In Parijs waren de twee celebs dan weer eregasten op een event in het Louvre van het Franse modehuis Louis Vuitton en van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons. Jennifer droeg over haar sexy lederen bustier een elegant zwart jasje op een stijlvolle broek van dezelfde kleur. Ze had open schoeisel aan. Gouden oorringen, een dito armband en een bijhorende handtas maakten het modieuze plaatje af.



Haar echtgenoot was helemaal 'assorti' met haar. Theroux hulde zich zelf in een zwart lederen broek, met om zijn torso een zwarte T-shirt en blazer. Zijn accessoire was een opvallende halsketting.



We hebben geen idee of de populaire Friends-actrice ook maar even moest terugdenken aan 'The One with All the Resolutions', de episode van de comedyreeks waarin Ross het wel héél warm krijgt in zijn lederen broek... Wij in een licht nostalgische bui alvast wel. Ook last van? Scroll helemaal naar beneden.