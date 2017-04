Zoontje Michael Bublé "voelt zich weer goed"

TK

Het zoontje van Michael Bublé is weer fit en voelt zich goed. Dat zegt de vrouw van de zanger, de Argentijnse actrice Luisana Lopilato, tijdens een persconferentie in Buenos Aires waar de BBC bij aanwezig was. Bij de 3-jarige Noah werd eind 2016 kanker geconstateerd.

"Godzijdank gaat het goed met mijn zoon", zei Lopilato tegen de verzamelde pers. In maart liet de broer van Lopilato al wat los over het voorspoedige herstel van de kleine Bublé. "Na deze lange maanden gaat het goed met Noah, erg goed'', zei Dario Lopilato toen. ''Maar ik wil graag dat mijn zus jullie alle details geeft zodra ze daar klaar voor is."



De Argentijnse actrice zei dat de ziekte van haar zoontje een grote impact heeft gehad op het gezin en het hun leven heeft veranderd. "Ik waardeer het leven nu veel meer. Ik leef meer in het hier en nu", zei de actrice. Lopilato heeft samen met Michael Bublé ook nog een 1-jarig zoon genaamd Elías en de actrice is vol goede moed: "We hebben zin in de toekomst en om onze zoons te zien groeien."



Het gezin Bublé ontving veel medeleven, met name uit Argentinië, vertelde Lopilato. De 29-jarige actrice bedankte iedereen voor de steun. "Het heeft ons geraakt en het helpt ons hier doorheen te komen. Ik merk het dagelijks, als mensen me bijvoorbeeld aanspreken op straat. Het is fantastisch om te merken dat mensen met je meeleven en dat je niet alleen staat."