De sexy brandweerman in Bill Barberis

JURGEN EECKHOUT

12/04/17 - 10u50 Bron: Het Laatste Nieuws

© JEW.

Is Bill Barberis (35) binnenkort op het witte doek te zien als sexy brandweerman? Daar leek het gisteren wel op. Aan het E3-plein in de Gentse deelgemeente Ledeberg vonden opnames plaats voor een nieuwe Vlaamse brandweerfilm.

"Met een pilootfilmpje willen de producers onder meer naar het Vlaams Audiovisueel Fonds stappen", zegt Gents brandweerwoordvoerster Griet De Waele. "Het is nog niet duidelijk of Toon van 'Thuis' in de eigenlijke film zal meespelen." Bill onderging de carrièreswitch alvast met de glimlach. "Brandweerman zijn is echt plezant", vertelt hij terwijl hij een productiemedewerkster de lucht in tilt. De film wordt een fictieprent waarvoor de Gentse brandweer materiaal en wagens ter beschikking stelt, en er zullen ook echte brandweermannen in figureren.