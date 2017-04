Bouwvergunning à la carte voor Peter Goossens

THOMAS VANDEWALLE & KEN STANDAERT

12/04/17 - 05u00

© rv.

Driesterrenzaak Hof van Cleve heeft - nadat het vorige week uitgeroepen werd tot één van de vijftig beste restaurants ter wereld - opnieuw goed nieuws gekregen. De gemeente Kruishoutem keurde een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goed op maat van Peter Goossens' zaak, waardoor die eindelijk kan uitbreiden.

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde horecazaken bedient Peter Goossens zoals de driesterrenchef zelf zijn tafelgasten in de watten legt. Officieel geldt het RUP voor de vier zonevreemde horecazaken in Kruishoutem, maar in de praktijk komt enkel het Hof van Cleve in aanmerking. "Een andere zaak is intussen gestopt en bij de twee andere zaken zijn bepaalde vergunningen niet in orde", vertelt schepen van Ruimtelijke ordening Bernard della Faille d'Huysse. "Daardoor kan voorlopig enkel de zaak van Peter Goossens volgens dit RUP aanpassingen laten doorvoeren."



