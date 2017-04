Minnares van John Bryan blijkt nu toch niet dood te zijn

Door: TK

Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering in het vreemde leven van John Bryan, alias 'den John'. Hij eist nog steeds miljoenen van zijn ex-vrouw Astrid in een rechtzaak, en nu blijkt zijn overleden maîtresse toch nog in leven te zijn.

Toen het huwelijk tussen John Bryan en Astrid op de klippen liep, bleek al snel waarom: hij had een affaire met een Filipijnse vrouw, een zeker Ancy Dieto. Zij probeerde hem in 2011 af te persen, maar ving toen bot. In 2013 stuurde ze dan een mail met alle details van haar relatie met John naar Astrid zelf, wat het einde van zijn huwelijk betekende. "Ze schreef dat John haar beloofd had om met haar te trouwen", vertelde Astrid erover. "Ik kon het eerst niet geloven. Maar al snel kreeg ik bewijzen in handen."



Later stapte Ancy naar de politie en beschuldigde Den John van verkrachting. Op het moment dat ze hun affaire begonnen, was ze naar eigen zeggen nog minderjarig. Volgens haar advocaat had ze een ijzersterke zaak, maar toen werd het ineens heel stil rond de Filipijnse. Na de doortocht van tyfoon Haiyan werd er niets meer van haar gehoord, en er werd aangenomen dat ze overleden was.