Elke Clijsters na haar scheiding: "Elkaar 'per ongeluk' sms'en is niet oké"

TK

11/04/17 - 07u33 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Elke Clijsters (32) - zus van - en voetballer Jelle Van Damme (33) zagen in 2016 na bijna acht jaar hun huwelijk stranden. In haar boek Dancing Solo deelt Elke nu hoe ze de scheiding verwerkte. "Het was niet gemakkelijk om te erkennen dat de droom om samen oud te worden definitief aan diggelen lag", vertelt ze in Story.

Elke en Jelle, die nu voetbalt bij Los Angeles Galaxy in de Verenigde Staten, trouwden op 31 mei 2008 en kregen samen twee kinderen, Cruz (7) en Cleo (6). In 2014 kondigden ze een relatiepauze aan, maar het kwam weer goed. Twee jaar later bleek de chemie toch uitgewerkt. "Jelle en Elke zetten het welzijn van de kinderen voorop en zullen een positief contact onderhouden", zo klonk het toen ze hun relatiebreuk bekendmaakten. Intussen zijn we een jaar verder en schreef Elke met Dancing Solo een boek over hoe ze de breuk met Jelle verwerkte. "Het opnieuw alleen komen te staan, was een harde en pijnlijke noot om te kraken", vertelt ze. "De laatste twee jaren van onze relatie waren al moeilijk. Maar als je echt van iemand houdt, dan laat je niet zomaar los wat je samen hebt."



Rollercoaster

"Het was een rollercoaster aan emoties: ontkenning, woede en verdriet wisselden elkaar af. In het begin dacht ik ook nog heel vaak aan Jelle. Dat is normaal in de eerste weken en maanden. Maar ik heb geleerd dat je na een relatiebreuk op jezelf en niet op de ander mag focussen. Je zitten afvragen of hij al iemand anders heeft of hem 'per ongeluk' een sms sturen om te zien of hij nog zal antwoorden, zijn dingen die je écht moet vermijden. Ik heb geleerd om te focussen op positieve gevoelens als je je verdrietig voelt. Luister naar muziek die je graag hoort, of zoek een leuke hobby."



Geen vechtscheiding

Elke en Jelle hadden ook geen vechtscheidng, en dat hielp. "Ik begrijp dat gescheiden koppels het moeilijk hebben, zeker als er kinderen zijn. Maar Jelle en ik zitten op dat vlak op dezelfde lijn. Hij blijft ook voor altijd de vader van mijn kinderen. Na onze breuk ging Jelle in de Verenigde Staten voetballen, en ik ben hem samen met de kinderen al eens gaan bezoeken. Het moeilijkste voor mij was elkaar loslaten. Toen ik Jelle terugzag, besefte ik dat ik hem nog altijd graag zag. Je kunt en mag van iemand houden, ook al ben je geen koppel meer. Dat is voor mij oké, ik hou liever van iemand dan dat ik energie moet verspillen door iemand te haten."





Het hele interview met Elke kan je vandaag lezen in de nieuwe Story.