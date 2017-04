Mathias Vergels: "Ik heb géén alcoholprobleem"

TK

11/04/17 - 07u15 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Mathias Vergels (24) voelt zich opnieuw goed in zijn vel. De acteur/zanger heeft een zware periode achter de rug, maar zijn verloofde Julie kwam net op tijd in zijn leven, vertelt hij in Story.

De talrijke fans van Mathias Vergels waren erg blij toen de acteur onlangs opnieuw zijn opwachting maakte in Thuis. Een jaar geleden verdween hij tijdelijk uit de populaire reeks om zich te concentreren op andere projecten. De acteur heeft ook een turbulente periode achter de rug, zo moest hij zijn rijbewijs 12 maanden afgeven omdat hij al voor de derde keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed.



"Mijn eerste veroordeling voor rijden onder invloed dateert van twee jaar geleden. Toen had ik voor mezelf uitgemaakt dat ik mijn leven opnieuw in eigen handen moest nemen. Dat was me ook gelukt, maar toen las ik ergens speculaties over het feit dat ik een alcoholprobleem zou hebben. Dat voelde als een serieuze klap in mijn gezicht en ik werd in één keer weer de dieperik in geduwd", vertelt de acteur in Story. "Ik ga niet ontkennen dat ik een paar keer dronken achter mijn stuur ben gekropen. Dat was fout, en het zal dan ook nooit meer gebeuren. Maar ik heb geen alcoholprobleem, of andere psychologische problemen. Vroeger had ik wel last van stemmingswisselingen, ik kon het ene moment heel blij zijn en het volgende doodongelukkig."



Goede invloed

Mathias had het ook moeilijk met zijn plotse bekendheid. "Plots werd ik voortdurend aangesproken, en iets simpels als naar de bakker gaan werd echt een opgave voor mij. Ik sloot me meer en meer op in mijn eigen huis. Maar dankzij mijn verloofde Julie heb ik dat allemaal een plek kunnen geven. Ze heeft een ongelooflijk goede invloed op mij. Julie was mijn drijfveer om recht te krabbelen na alle miserie. Ze heeft me doen inzien dat ik mijn leven weer in eigen handen moest nemen. Niet dat ze mij iets moest opdringen, het gebeurde gewoon automatisch. Dankzij Julie ben ik opnieuw op het juiste pad beland. Ze heeft een erg rustgevende invloed op mij. Ik ben veel kalmer dan vroeger, ook in mijn hoofd. Ik heb nu iemand in mijn leven die alles de moeite waard maakt, zij is de motor die me vooruit duwt."





Lees vandaag alles over het nakende huwelijk van Mathias en Julie en hoe ze de verleiding van andere mensen weerstaan in Story.