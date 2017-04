"Dochter Bradley Cooper heet Lea"

TK

Bradley Coopers eerste kind is een meisje dat luistert naar de naam Lea de Seine Shayk Cooper. Dat verklapte een ingewijde aan E! News. Gisteren raakte bekend dat de acteur en model Irina Shayk een paar weken geleden ouders werden.

"Ze zijn allebei dolblij en voelen zich gezegend", aldus de bron. De kleine van Bradley en Irina werd eind maart geboren. Het 31-jarige Russische model werd afgelopen weekeinde zonder babybuik gespot, waarna Amerikaanse media al snel concludeerden dat ze was bevallen.



Irina heeft sinds de lente van 2015 een relatie met de elf jaar oudere Bradley. In november werd duidelijk dat de twee een kind kregen toen het model haar babybuikje toonde tijdens een modeshow in Parijs.