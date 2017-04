"Caitlyn Jenner heeft geslacht al operatief laten veranderen"

Bewerkt door: Redactie

Caitlyn Jenner. © ap.

Caitlyn Jenner is afgelopen januari onder het mes gegaan voor een geslachtsverandering. Dat schrijft de realityster volgens Radar Online in haar autobiografie, die later deze maand uitkomt.

De site claimt een deel van het boek in handen te hebben. Daarin zou Caitlyn schrijven: ,,Ik wilde gewoon de juiste lichaamsdelen hebben. Ik werd er zo moe van dat ding altijd weg te moeten stoppen." Ook zou ze in The Secrets Of My Life vertellen dat ze het zat is dat iedereen naar haar genitaliën vraagt. ,,Dus nu kunnen jullie stoppen ernaar te staren. Jullie willen het weten, nu weten jullie het. Dit is de eerste en laatste keer dat ik erover zal praten."



Royaal voorschot

Caitlyn schreef het boek met Buzz Bissinger, die ook haar verhaal optekende voor Vanity Fair toen ze twee jaar geleden bekendmaakte voortaan als vrouw door het leven te gaan. De realityster en voormalig atleet kreeg volgens Yahoo een voorschot van bijna 4 miljoen euro voor haar autobiografie.



Pikant detail

Pikant detail is dat Caitlyn's eigen moeder niet op de hoogte heeft gesteld van haar geslachtsverandering. Radar Online belde Esther Jenner, die zei van niets te weten.