Rachel Hazes zoekt professionele hulp

Bewerkt door: mvdb

11/04/17 - 00u09 Bron: ANP/BuzzE

Rachel met haar dochter Roxeanne en zoon Dre. Met Dre die vorig jaar vader werd, heeft ze sinds begin 2016 geen contact meer. Foto uit 2015. © anp.

Rachel Hazes heeft "professionele hulp gezocht om haar geestelijk bij te staan". Dat liet ze maandagavond weten via haar management. De weduwe van André Hazes heeft het de laatste maanden moeilijk.

"Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld, is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen." Na goed overleg met haar naasten heeft Rachel besloten "hier met hulp van buitenaf aan te werken".



Roxeanne Hazes is blij dat haar moeder ruim een week geleden professionele hulp heeft gezocht. "Ik ben ontzettend trots op mijn moeder dat zij deze stap genomen heeft. Ik zou het zeer op prijs stellen als hier respectvol mee omgegaan wordt zodat zij in alle rust kan werken aan haar herstel."