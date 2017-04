Rachel Hazes opgenomen in psychiatrie

Bewerkt door: mvdb

11/04/17 - 09u09 Bron: ANP/BuzzE

Rachel met haar dochter Roxeanne en zoon Dre. Met Dre die vorig jaar vader werd, heeft ze sinds begin 2016 geen contact meer. Foto uit 2015. © anp.

Rachel Hazes is met geestelijke problemen opgenomen in het ziekenhuis. De weduwe van André Hazes heeft "professionele hulp gezocht om haar geestelijk bij te staan", maakte haar management gisteravond bekend. De Telegraaf weet daar aan toe te voegen dat ze is opgenomen op de psychiatrische afdeling.