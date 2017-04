Dennis Black Magic opnieuw single

SVH

Dennis Black Magic, foto uit januari. © belga.

Op 6 maart maakten ze hun relatie wereldkundig, maar nu gaan beiden weer hun eigen weg. Pornoproducent Dennis Black Magic liet weten niet langer een stel te vormen met het blonde model Emmy Coone (25). "Beste vrienden, zoals je ziet is de relatie tussen mij en Emmy Coone ten einde," aldus Dennis Burkas.

"Graag even melden dat we als goede vrienden uit elkaar gaan. Door de internationale kansen die Emmy als fotomodel gekregen heeft en door haar drukke leven momenteel is er helaas geen tijd meer over om een normale relatie aan te gaan met elkaar. Ik wens haar uit de grond van mijn hart het beste toe in haar carrière en in haar toekomstige privéleven."



Black Magic (42) kwam in december vorig jaar op vrije voeten na een gevangenisstraf van 5 jaar. De zogenaamde pornokoning heeft al laten weten dat hij terug in de sector aan de slag zal gaan en plant een 'X-versie' van 'Callboys.