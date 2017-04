Dochtertje Linda Mertens (Milk Inc.) verliest strijd tegen kanker

Door: redactie

Linda Mertens, zangeres van Milk Inc., is in diepe rouw. Afgelopen vrijdag verloor dochtertje Lio (2,5) haar strijd tegen een agressieve kanker.

Lio werd geboren op 15 november 2014 en was Linda's oogappel. In september 2015 werd bij het meisje een zeldzame agressieve kanker vastgesteld. De zangeres besloot onmiddellijk al haar projecten af te bouwen en stop te zetten "om zo geen moment van haar jonge prinses te moeten wijken", meldt haar management in een persbericht. Het was Linda's wens om de gezondheidstoestand van haar dochter uit de publieke aandacht te houden.



De ziekte van haar dochter was ook de reden waarom de zomertour en voorziene reeks concerten in het Sportpaleis van Milk Inc. in alle stilte werden afgevoerd.

Als een leeuwin Ook Elke Vanelderen en Regi Penxten, producer van Milk Inc., zijn ontzettend geraakt door het immens zware verlies van collega en hartsvriendin Linda. "Als ouders en vrienden, leven we al een hele tijd mee met Linda en haar familie. Wanneer Linda een tijd geleden het verschrikkelijke nieuws vernam, hebben we onmiddellijk besloten om de projecten rond Milk Inc. terug te schroeven, zodat ze zoveel mogelijk tijd kon doorbrengen met haar lieve meisje", klinkt het.



"Als een leeuwin heeft ze dag na dag, nacht na nacht voor haar welpje gestreden. Vol moed en grenzeloze liefde. Dit verlies vraagt alle rust en sereniteit, zodat het in de mate van het mogelijke kan worden verwerkt. Onze gedachten en ons hart gaan elk moment van de dag naar Linda. Het leven heeft zich van zijn donkerste kant getoond. De hemel daarentegen heeft er een prachtig sterretje bij", vervolgen de twee.