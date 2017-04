"Zelfmoord? Niets van. Vogue-model moest dood omdat ze verkeerde kleren droeg"

Sven Van Malderen

10/04/17

Zelfmoord luidt de officiële versie, maar daar kan de familie van Raudha Athif zich niet mee verzoenen. Volgens hen werd het 20-jarige Vogue-model in Bangladesh vermoord door extremisten omdat ze "de verkeerde kleren droeg".

Enkele medestudentes deden de vreselijke ontdekking op 29 maart. Op het eerste zicht leek Athif zich opgehangen te hebben, maar al snel ontstonden twijfels. "Ze zag er altijd zo opgewekt uit. Ik kan moeilijk geloven dat ze er zelf een einde aan gemaakt heeft", aldus haar kotbaas.



Ook haar vader Mohammed en broer Athif zijn er quasi zeker van dat er meer aan de hand is. "Ze was levenslustig en had een prachtige toekomst voor zich", aldus die laatste. "Niemand kan dit geloven. In Bangladesh zijn de laatste tijd wel vaker moorden gepleegd die achteraf aangekleed werden als zelfmoord. Vermoed wordt dat islamitische extremisten achter die wreedheden zitten."

Jeans

Athif denkt dat zijn zus dood moest omdat ze als bekende figuur te veel haar nek uitstak. "Ze was een sterke vrouw die opkwam voor zichzelf en anderen. En dat valt natuurlijk niet in goede aarde bij extremisten. Op school droeg ze een sluier voor haar gezicht, maar ook jeansbroeken. En daar kreeg ze veel commentaar op, zoiets kon absoluut niet door de beugel in die streng islamitische school. Andere studentes werden daar trouwens ook voor aangepakt." Volgens Rayyan had iemand enkele weken voor haar dood ook al eens slaappillen in haar drankje gekieperd.

"Sporen van wurging"

En dan is er nog het autopsierapport. "In het eerste verslag stond dat er sporen van wurging waren. Later was er plots sprake van moedervlekken, maar die heeft ze niet in haar nek. We hebben haar lichaam gezien: aan haar polsen en in haar nek waren blauwe plekken zichtbaar, alsof ze inderdaad gewurgd geweest is. Toen we de politie daar attent op maakten, stuurden ze ons wandelen."



In het politieverslag staat dan weer dat de studentes 'ingebroken' hebben in haar kot. "Daar klopt niets van, we hebben de sloten gecheckt. Blijkbaar zouden ze hard tegen de deur geslagen hebben en zo binnengeraakt zijn. Maar we hebben het zelf geprobeerd, dat slot verroert geen vin. Ik zou hier graag een uitleg voor hebben."