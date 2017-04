Surprise! Kylie Jenner gaat met student naar het bal

Door: redactie

video Kylie Jenner verraste dit weekend de jonge Albert Ochoa door samen met haar vriendin Jordyn Woods op te dagen op het eindejaarsbal van de scholier. De onverwachte aanwezigheid van Jenner en Woods veroorzaakte veel bekijks op het feest.

Actrice Emma Stone liet de eer aan zich voorbijgaan, maar Kylie deed het wél. Nadat Ochoa was afgewezen door een klasgenote probeerde hij Jenner te overtuigen met hem naar het bal te gaan, en tot zijn grote verbazing lukte dat nog ook. Ze dook op op de avond in kwestie, waar alle aanwezigen erg onder de indruk waren. Kylie moest zich al snel een weg banen door de enthousiaste menigte.



Heel wat scholieren twitterden foto's van het stel. Onder meer de zus van Albert Ochoa kon haar trots en enthousiasme moeilijk bedwingen en plaatste een serie twitterberichten over het voorval. "Met trots kan ik zeggen dat dit mijn broertje is", schreef ze bij een foto van Ochoa die Jenner omhelst bij binnenkomst.



De 19-jarige Jenner heeft momenteel haar relatie met rapper Tyga, met wie ze al drie jaar een knipperlichtrelatie heeft, op pauze gezet.