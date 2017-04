Bradley Cooper vader geworden van eerste kind

TK

10/04/17 - 07u00 Bron: ANP

© anp.

Bradley Cooper en zijn vriendin, de Russische Irina Shayk, zijn de kersverse ouders geworden van hun eerste kindje. Volgens People is de telg eind maart geboren.

De 42-jarige acteur en het 31-jarige model hebben sinds de lente van 2015 een relatie met elkaar. Cooper was van 2006 tot 2007 getrouwd met actrice Jennifer Esposito. In november werd bekend dat vriendin Shayk in verwachting was nadat ze haar buikje onbedekt liet zien tijdens een modeshow in Parijs van lingeriemerk Victoria's Secret.



Ingewijden laten weten dat Cooper erg zorgzaam en lief was voor zijn zwangere vriendin. "Bradley stond voor haar klaar en hij genoot van de alsmaar groeiende baby in haar buik", aldus een bron. "Hij bracht haar naar het vliegveld als ze moest werken en gaf haar kusjes. Ze zijn een schattig stel", vervolgt de ingewijde.



Irina Shayk is actief op Instagram maar heeft nog niets geplaatst over de geboorte.