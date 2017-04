Brooklyn Beckham zet tweede tattoo

Door: redactie

Nog geen week na zijn eerste tatoeage heeft Brooklyn Beckham een tweede tattoo laten zetten. De 18-jarige zoon van voormalig voetballer David Beckham plaatste op zijn Instagram een foto van de nieuwe tatoeage, een Fujitsu fotocamera.

Begin april liet Beckham zijn eerste tattoo zetten, op zijn rechteronderarm, van een indiaan met een verentooi. De afbeelding is een eerbetoon aan zijn vader die dezelfde tattoo heeft. Vader Beckham was aanwezig bij het zetten van de eerste tatoeage van zoonlief.



Kritiek

Maar de jonge Beckham kreeg kritiek op de afbeelding. Veel volgers vroegen zich af waarom iemand die geen enkele band heeft met indianen er eentje op zijn arm laat tatoeëren. Beckham negeerde de kritiek en benadrukte dat het voor hem een persoonlijke keuze was en hij de tattoo liet zetten uit respect voor zijn vader.



Fotografie

De nieuwe aanwinst op zijn linkerbiceps is waarschijnlijk omdat Beckham een grote liefde heeft voor fotografie, dat hij gaat studeren. Beckham als aanstaande fotograaf heeft om te beginnen al 9,6 miljoen volgers op Instagram.