"Pas bevallen Janet Jackson gaat scheiden van miljardair"

Zangeres Janet Jackson maakt een einde aan haar huwelijk met miljardair Wissam Al Mana. Dat meldt Daily Mail.

De 50-jarige Janet beviel in januari van haar eerste kind, een jongetje genaamd Eissa. De zangeres en zus van de overleden Michael Jackson trouwde in 2012 met een zakenman uit Qatar. De twee kwamen weinig samen naar buiten en hun huwelijksleven speelde zich vooral buiten het oog van de camera af. Dat huwelijk zou nu voorbij zijn.



Een bron zegt tegen de krant: "Jammer genoeg hebben Janet en Wissam besloten dat het niet liep en dat ze allebei hun eigen weg gaan. Ze hebben het allebei druk maar hebben besloten goede ouders te zijn, ook al is dat los van elkaar." Baby Eissa Al Mana zou bij zijn moeder blijven wonen in Londen. Van het kindje zijn geen foto's gepubliceerd.



Tijdens haar zwangerschap liet Janet Jackson zich nauwelijks zien. Ze liet wel weten dat het een zware tijd was. Janet Jackson was eerder getrouwd met zanger James DeBarge en met danser René Elizondo.