Nederlandse televisieproducent John De Mol neemt SBS Nederland over

Door: redactie

8/04/17 - 14u27 Bron: Belga

De Nederlandse ondernemer John de Mol verstevigt zijn positie in de Nederlandse mediasector. De 61-jarige tv-producent neemt het meerderheidsbelang in zendergroep SBS Nederland over van het Finse Sanoma, zo berichten verschillende Nederlandse media.

De Mol bezat al 33 procent van het kapitaal en zou nu de volledige controle over de Nederlandse zenders SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9 krijgen. Financiële details over de deal zijn niet bekend en ook Sanoma, dat beursgenoteerd is, heeft de transactie nog niet bevestigd.



De Mol heeft volgens het Financieele Dagblad de ambitie om "een Nederlands multimediaal powerhouse" te bouwen. In het kader daarvan heeft hij onlangs ook geprobeerd om TMG in te lijven, het moederbedrijf van de krant De Telegraaf. Het Belgische Mediahuis heeft op dit moment echter een meerderheid van TMG in handen. De Mol houdt wel nog altijd een belang van 28 procent en lijkt nog niet van plan zijn participatie op te geven.



De Nederlandse ondernemer bezit ook de populaire Nederlandse radiozenders Sky, 538, Veronica en Radio10, en is verbonden aan het productiehuis Talpa Media, dat onder meer programma's The Voice en Utopia maakt voor SBS.