De Nederlandse actie tegen homogeweld heeft net een ongelofelijke boost gekregen

De Amerikaanse acteurs Gabriel Macht en Patrick Adams, bekend van hun rollen in de populaire advocatenserie Suits, hebben zich achter de Nederlandse actie 'alle mannen hand in hand' geschaard. Macht plaatste op zijn Instagram-account een foto waarin hij hand in hand staat met zijn medespeler. Bij de foto staat de hashtag #allemannenhandinhand.

De foto kreeg in tien uur tijd bijna 160.000 likes. De actie ontstond spontaan op sociale media nadat vorige week zondag een homostel in Arnhem in elkaar was geslagen door een groep van tussen de zes en acht tieners. Daarbij werd onder meer een betonschaar gebruikt. Lees ook Verdachten van mishandeling Nederlands homokoppel vrij

De zaak leidde tot veel verontwaardiging en boze reacties in binnen- en buitenland. Presentatrice Barbara Barend riep op om zo veel mogelijk foto's te plaatsen van mannen die hand in hand liepen, als steunbetuiging aan het mishandelde koppel. Ook bekende Nederlanders zoals Jim Bakkum gaven daar gehoor aan. Hoe de cast van suit precies in contact kwam met de actie, is niet bekend. #AlleMannenHandInHand 6,430 Likes, 28 Comments - Jim Bakkum (@jimbakkum) on Instagram: " #AlleMannenHandInHand"