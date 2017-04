"Een rok als een verkrachte pauw? Dat zou ik nóoit in het echt durven te zeggen"

JELLE BRANS

8/04/17 - 05u00

© kos.

Jani. Eén naam, vier letters, maar iedereen weet meteen over wie het gaat. Fans van de stoute stylist krijgen dit voorjaar een dubbele dosis oneliners voorgeschoteld, met een tweede reeks van 'Jani gaat' (VIER) en het gloednieuwe 'Shopping Queens' (VIJF). En met een beetje geluk volgt binnenkort eindelijk die eigen talkshow. "Ik doe me niet dommer voor dan ik ben. Ik weet gewoon écht niet zo veel."

© kos. Ook in de tweede reeks van 'Jani gaat' krijgt onze held uitdagingen voorgeschoteld die mijlenver buiten zijn comfortzone liggen, zoals scheidsrechter of brandweerman spelen of - de ultiéme horror - carnaval vieren. "Dat was de grootste verrassing. Allemaal aangename, lieve, hardwerkende mensen. Die sfeer van samenhorigheid vond ik heel tof. Ik ben ook eskimo's gaan bezoeken in Alaska. Dat was doodgaan. Bij min 30 op een scooter rijden: geen aanrader. Ik ben tegen bont dragen, maar daar is het letterlijk een kwestie van leven of dood."





Tikkeltje warmer was het in L.A., waar je de pornowereld bent ingedoken. "Héél plezant. Al moet je natuurlijk eerst je schaamte overwinnen. Hoe moet je je gedragen, waar mag je je ogen leggen? Uiteindelijk heb ik zelfs meegespeeld in een pornofilm. Dat was niet het plan, het is spontaan gegaan. De laatste set die we bezochten, was top, echt de crème de la crème van de industrie, zeg maar. Ik kon goed overweg met de regisseur, en voor ik het wist, had ik een rolletje te pakken."





Hoe ver ging je, euh, beroepsijver? "Ik heb zelf niet geneukt, hè! M'n kleren zijn aangebleven. Acteren is echt niets voor mij."





Je had eventueel kunnen 'fluffen'. "Dat bestaat niet, blijkbaar. Fluffers zijn een fabeltje. Die acteurs houden zichzelf gewoon stijf, of ze laten zich helpen door hun tegenspeelster."





Boe. "Inderdaad, enigszins teleurstellend. Nu ja, er was genoeg te beleven. Op de laatste set liep een acteur met echt een e-nor-me piet. Ik heb er een selfie mee genomen."