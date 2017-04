Realityster Barbie verlaat echtgenoot voor pornoacteur

Bewerkt door: mvdb

7/04/17

Samantha 'Barbie' van der Plas heeft vriend en vijand met haar nieuwe liefde verrast. De nog steeds getrouwde Nederlandse blondine heeft een relatie met pornoacteur Rolf Tangel, iets wat zelfs voor haar manager "een donderslag bij heldere hemel" is.

"Ze heeft het me nog niet persoonlijk verteld", zegt manager Jake Hampel tegen showbizznieuwsdienst BuzzE. "Het laatste wat ik gehoord heb is dat zij en Michael (haar echtgenoot, red.) in een relatiecrisis zitten en allebei nagaan of de rek er nog in zit." Jake dacht tot donderdagavond dat Samantha haar echtgenoot Michael binnenkort weer op zou zoeken in Spanje. "Ik wist niet beter of ze zou de eerstvolgende schoolvakantie met de kinderen naar hem gaan."



Michael zit momenteel in Spanje, waar hij een feestcafé draaiende probeert te houden. Samantha ging aanvankelijk mee met haar echtgenoot, maar kon haar draai niet vinden in Torremolinos. Ze woont inmiddels weer in Scheveningen (Den Haag) met haar kinderen, Angelina (5) en Milano (2).



Porno in Walibi Holland

Donderdagavond liet ze het Nederlandse tv-programma Shownieuws weten gevallen te zijn voor Rolf Tangel, die onlangs nog voor ophef zorgde door in het pretpark Walibi Holland (Biddinghuizen) een pornofilm op te nemen in één van de attracties.



Op Facebook bevestigde Barbie de nieuwe relatie, Rolf plaatste een foto van hem met de blondine. Michael reageerde op die foto met: "Ze is nog getrouwd, wie is die viezerik." Jake raadde Samantha een mediastilte aan vanwege haar kinderen. "Ik heb tegen haar gezegd: zet je moederschap op de eerste plaats."



Volgens de manager is er ook nog geen scheiding in gang gezet. "Ik heb nog geen brief aan een advocaat of rechtbank gezien." Of het tot een scheiding komt, durft Jake ook nog niet te zeggen. "Bij die twee is alles mogelijk."