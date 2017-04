Amerikaanse acteur Don Rickles (90) overleden

Door: redactie

6/04/17 - 21u54 Bron: Belga

Don Rickles en zijn vrouw Barbara in 1974. © ap.

De Amerikaanse tv-acteur Don Rickles is overleden. De entertainer is vandaag op 90-jarige leeftijd in zijn woning in Los Angeles aan een leveraandoening gestorven. Dat deelde zijn woordvoerder Paul Shefrin mee.

De Emmy-winnaar was onder andere in de film 'Casino' van Martin Scorsese uit 1995 te zien. Hij vertolkte ook steeds weer kleine rollen in series als 'The Addams Family', 'The Munsters', 'I Dream of Jeannie', 'I Spy' of 'Hunter'. In het Engelstalig gebied was hij ook als de synchroonstem van Meneer Aardappelhoofd in de 'Toy Story'-films bekend.



De in 1926 in New York geboren Rickles studeerde na zijn marinedienst toneel en werkte al vroeg als komiek. Hij had tijdelijk ook zijn eigen tv-show en publiceerde platen en boeken. Rickles was meer dan 50 jaar getrouwd, heeft een dochter en twee kleinkinderen.