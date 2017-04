"Massaal ontslag" bij Vlaamse Televisie Academie

Bewerkt door: ADN

5/04/17 - 19u10 Bron: Belga

De Vlaamse Televisie Academie, het orgaan achter de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren, loopt verder leeg. Nu hebben ook Bruno Wyndaele, Luk Alloo, Tim Van Aelst, Nathalie Basteyns en Paul Jambers de deur van de raad van bestuur achter zich dichtgetrokken. De televisiemakers spreken vandaag in een persbericht van een "massaal ontslag" maar het "kon zo niet verder".

Eerder waren ook al Luc Appermont en Gert Verhulst bij de Vlaamse Televisie Academie vertrokken.



Voorlopig wensen de tv-makers, behalve in een persbericht, niet te reageren op hun vertrek. "Tim Van Aelst, Paul Jambers, Bruno Wyndaele, Nathalie Basteyns en Luk Alloo zien geen heil meer in de organisatie van een Nacht van de Vlaamse Televisiesterren zoals dat de voorbije jaren het geval was", luidt het persbericht. "Prijzen van de sector voor de uitblinkers van die sector zijn een nobele zaak. Het zou jammer zijn, mocht dat verdwijnen", klinkt het nog. "Niettemin kan het volgens de televisiemakers zo niet verder."



Chris Cockmartin van de Vlaamse Televisie Academie panikeert echter helemaal niet. "Hier is geen dramatiek aan verbonden. Het gaat om een normaal proces van afvloeiingen en instroom", zegt Cockmartin.



De toekomst van de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren komt allerminst in het gedrang. "Op 3 juni zal de tiende editie van de Nacht plaatsvinden in het Casino Kursaal van Oostende." Of de show dit jaar wel op televisie zal worden uitgezonden, wou Cockmartin nog niet kwijt.