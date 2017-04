Al 200 fans aan Sportpaleis voor Ed Sheeran

Door: redactie

5/04/17 - 13u01 Bron: Eigen berichtgeving

Ed Sheeran-fans wachten buiten het Antwerpse Sportpaleis © Klaas De Scheirder.

Ook al gaan de deuren pas open om half zeven, voor het Sportpaleis in Antwerpen staan nu al 200 die-hardfans te wachten om het concert van Ed Sheeran bij te wonen.

Na het succes van zijn derde studioalbum ÷ (Divide) met hitsongs als 'Shape Of You' en 'Castle On The Hill' was het Belgisch concert van de Britse zanger in enkele minuten uitverkocht.



Na België treed de Britse zanger uit Suffolk ook nog op in landen als Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Mexico.