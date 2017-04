Bizarre situatie: is Véronique De Kock nu single of niet?

Door: TK

Eind vorig jaar raakte bekend dat het huwelijk tussen Véronique De Kock en haar man Fabien op de klippen liep. Sindsdien gaat ze single door het leven en concentreert ze zich op haar zaken. Of toch niet? Want volgens Fabien zelf is er geen vuiltje aan de lucht. "We gaan samen op vakantie", klinkt het in TV Familie.

TV Familie belde Fabien Gribaudo op ter gelegendheid van Véroniques 40ste verjaardag. Hij vertelde dat ze dat in intieme kring gevierd hebben. "Dat hebben we het liefst. En we gaan op vakantie naar Dubai, samen met de kindjes. Daar zullen we allicht nog een feestje bouwen voor Véroniques verjaardag. Het is zalig om er even tussenuit te knijpen en tijd voor elkaar vrij te maken."



"Wij zíjn effectief een gelukkig koppel", benadrukt hij. "Waar dat nieuws over onze breuk vandaan kwam... Daar heb ik nog altijd het raden naar. Voor alle duidelijkheid: Véronique en ik wonen nog steeds onder hetzelfde dak én het gaat zeer goed tussen ons. Dat die leugen verspreid werd, vond ik enorm jammer."



Ontkenning

Vreemd genoeg zegt Véronique net het omgekeerde in het weekblad. "Het is wel zéér ongepast om mijn ex op te bellen voor mijn verjaardag! Wat heeft Fabien hier in godsnaam nog mee te maken? Ik vertrek op verlof met mijn kinderen en vrienden. Komaan hé, zeg! En voor de rest wens ik niet meer te reageren", klinkt het kort.



Een bizarre situatie. Volgens een kennis van het koppel hoopt Fabien dat het allemaal weer goedkomt. "Ze wonen wel nog onder hetzelfde dak, in de villa die ze samen kochten. Maar da's enkel en alleen om praktische redenen. Véro wil niet specifiek kwijt om welke redenen het precies gaat, maar dit draait allicht rond hun zoontje Maximilien. Wees er maar zeker van: Véro en Fabien zijn al lang géén koppel meer."



