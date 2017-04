Waarom Danira nog steeds vrijgezel is

TK

4/04/17 - 09u46 Bron: Dag Allemaal

© photo news.

Het nieuwe seizoen van 'Over Eten' gaat morgen van start, en dat betekent dat de chemie tussen Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen weer van het scherm zal spatten. De geruchten over een mogelijke relatie zullen wel weer opduiken, maar zelf blijven ze ontkennen dat er ooit iets zal zijn tussen hen. "Het klikt goed, maar we hebben op nog geen enkel moment amoureuze gevoelens gehad", klinkt het in Dag Allemaal.

Kobe en Danira trokken samen al een paar keer op vakantie, wat de geruchten van een mogelijke relatie alleen maar aansterkt. En toen Kobe dan het nieuwe seizoen van 'Over Eten' aankondigde met een nep-huwelijksaanzoek, was het hek helemaal van de dam. "Een goede mop, vond ik", aldus Danira. "Het gerucht dat wij naast collega's ook een koppel zouden zijn, hebben Kobe en ik niet zélf verspreid en al vaak genoeg tegengesproken. We liggen er niet wakker van. We zijn allebei single, maar zeker niet zo wanhopig dat we dan maar met elkaar gaan aanpappen. Ik heb trouwens nóg mannelijke vrienden met wie ik op reis ga, hé."



Ze zijn wel nóg betere vrienden geworden. "Het klikt goed tussen ons, maar we hebben nog op geen enkel moment amoureuze gevoelens gehad. Een relatie starten met een collega lijkt me sowieso geen goed idee. De liefde geeft altijd miserie, hé? En ik wil geen miserie op de werkvloer." Zelf is ze niet actief op zoek naar een lief. "Als ik hem morgen tegenkom, is hij zéker welkom. Maar ik mis hem nu niet. Daarbij, veel kansen om een potentiële nieuwe liefde te ontmoeten zijn er niet in mijn leven. Ik werk zo'n tien uur per dag, om daarna in mijn zetel te ploffen om te bekomen. En daar zal ik mijn prins niet vinden, hé?"