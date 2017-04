Voicemail achtervolgt Alec Baldwin nog altijd

TK

Het beruchte voicemailbericht waarin Alec Baldwin zijn toen 11-jarige dochter Ireland uitschold voor een "onbeschoft, hersenloos varkentje" heeft voor permanente schade in hun relatie gezorgd.

In ontbijtshow Good Morning America vertelde Alec dat zijn actie tien jaar later nog steeds vaak tegen hem wordt gebruikt. "Er zijn mensen die een hekel aan me hebben, en me nog steeds aanvallen met dat voorval als wapen." Dat het incident steeds wordt opgerakeld, heeft volgens de acteur voor "een wond die nooit heelt" gezorgd. De inmiddels 21-jarige Ireland zou daar ook nog steeds last van ondervinden. "Voor mijn dochter is het denk ik een blijvend pijnpunt."



Alec pleegde het telefoontje tijdens een heftige voogdijstrijd met Irelands moeder, actrice Kim Basinger. De acteur bood later publiekelijk zijn excuses aan. In een verklaring zei hij dat hij door wanhoop werd gedreven, omdat hij naar eigen zeggen door Kim al jaren werd vervreemd van zijn dochter.



Ireland en Alec hebben tegenwoordig weer volop contact. In 2015 maakte het model op Twitter zelfs een grapje over de voicemail. Ze plaatste een foto waarop zij samen met haar vader voorlas aan één van zijn drie jongere kinderen. Het boekje dat ze lazen heette "Als ik een varkentje was", waarbij Ireland schreef: "Dan zou ik natuurlijk een onbeschofte, hersenloze zijn."