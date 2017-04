Acteur Jesse 'Zuckerberg' Eisenberg voor het eerst vader geworden

Bewerkt door: Redactie

4/04/17 - 03u15 Bron: BuzzE

© EPA.

Jesse Eisenberg, die doorbrak met zijn rol als Facebookoprichter Mark Zuckerberg, in de film 'The Social Network', is vader geworden. De acteur en zijn vriendin Anna Strout verwelkomden onlangs een zoon, zo meldt E!. Het stel werd samen met hun baby gezien in New York.