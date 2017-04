Hollywoodlegende Doris Day wordt vandaag 95 en dat is 2 jaar vroeger dan verwacht

Koen Van De Sype

Toen ze vorig jaar haar 92ste verjaardag vierde, liet Doris Day optekenen dat ze niet meer bezig is met haar leeftijd. En hopelijk meende de Hollywoodlegende dat, want dit weekend doken documenten op waaruit blijkt dat ze eigenlijk twee jaar ouder is dan gedacht. En dat wist ze zelf niet.

De ster van 'Calamity Jane' (1953) dacht haar hele leven dat ze geboren was in 1924, maar dat blijkt nu 1922 te zijn. De feiten kwamen aan het licht toen plots haar geboorteakte opdook, die in het 'Office of Vital Statistics' in de Amerikaanse staat Ohio wordt bewaard. (lees hieronder verder) Lees ook Papegaai gaat los op Elvis-lied

Op het document staan haar oorspronkelijke naam - Doris Mary Ann Kappelhoff - en haar geboortedatum: 3 april 1922. Haar ouders waren inderdaad Alma en William Kappelhoff uit Cincinnati.



"Ik heb altijd gezegd dat leeftijd maar een getal is", reageerde Doris Day gisteren op het nieuws. "Ik heb er nooit veel aandacht aan besteed, maar het is geweldig om eindelijk te weten hoe oud ik écht ben." (lees hieronder verder) Doris Day als Calamity Jane. © rv.