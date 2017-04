"Blije" Bob Dylan haalt Nobelprijs op

Bewerkt door: mvdb

1/04/17 - 21u20 Bron: ANP

Bob Dylan heeft zaterdagmiddag in Stockholm de Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst genomen. Dat heeft een jurylid van de Zweedse Academie bekendgemaakt op de nationale tv-zender SVT.

De Amerikaanse singer/songwriter kreeg de prestigieuze onderscheiding in oktober omdat hij volgens de jury met zijn poëtische werk de muziektraditie een nieuwe impuls gaf.



Dylan ontbrak in december bij de prijsuitreiking omdat de datum hem slecht uitkwam. Nu was hij toch in Stockholm om er twee concerten te geven. Bij de bijeenkomst met de Nobel-jury was op verzoek van de artiest geen pers aanwezig. Na afloop wilden Academieleden alleen kwijt dat Dylan "een blije indruk" maakte.



De singer/songwriter kreeg zaterdag de oorkonde en medaille. Voor het bijbehorende geldbedrag van zo'n 850.000 euro moet hij voor 10 juli nog de officiële Nobel-toespraak houden. Dat mag op video.