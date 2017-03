Kritische pers niet welkom bij Beyoncé en co

ANNELIES ROEBBEN

Controlefreaks, zo kunnen we de jongste lichting supersterren het best omschrijven. Rihanna en co bepalen zelf wanneer en hoe ze in de media komen. Beyoncé spande tot voor kort de kroon: zij poseert enkel nog voor haar eigen 'visual director'. Maar Bruno Mars doet nog beter. De popster is in het land voor zijn Sportpaleis-concerten en bant álle journalisten en fotografen op z'n shows.

© Invision for Parkwood Entertainment. Adele, Beyoncé, Bruno Mars, Rihanna, Kanye West: het lijstje sterren die geen professionele fotografen meer toelaten op hun concerten wordt steeds langer. Bij Mars is het echter de eerste keer dat ook journalisten niet welkom zijn. Kan hij niet tegen kritiek? Is hij populair genoeg - zijn twee Sportpaleizen waren in een mum van tijd uitverkocht - en heeft hij dus geen publiciteit nodig? Daar hebben ze bij zijn Belgische platenfirma Warner het raden naar. "We vinden het ook jammer. Maar we kunnen er niks aan doen. Wij krijgen die richtlijnen en moeten die opvolgen." Bij concertorganisator Live Nation klinkt ongeveer hetzelfde verhaal. Het Amerikaanse management beslist en duldt geen tegenspraak.



In het spoor van Queen B © Photo News. Als we terugdenken aan de passage van Beyoncé in Brussel vorig jaar, vinden we wel een verklaring. Nadat Queen B ooit danig schrok van een foto die van haar verscheen, besloot ze het heft in eigen handen te nemen. Sindsdien waakt ze angstvallig over haar imago en stuurt ze enkel beelden de wereld in die ze zelf goedgekeurd heeft. "Beyoncé heeft een eigen fotograaf in dienst, die haar hele leven - of wat zij ervan aan de buitenwereld wil tonen - vastlegt. Via Instagram lost ze op bepaalde tijdstippen enkele foto's. Keurig door haar gekozen", aldus haar entourage. Zelfs de spontane kiekjes van dochter Blue Ivy (5) op haar Instagram-account zijn dus in scène gezet. En alles wat de machtige Queen B doet, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de concurrentie. Rihanna volgde prompt. Op Pukkelpop mochten fotografen vorige zomer hun werk niet doen. Cameraploegen kregen geen toestemming om te filmen. Wie werd betrapt, werd zonder pardon het terrein afgestuurd.