George Michael vandaag (drie maanden na zijn dood) begraven

29/03/17 - 19u00 Bron: Belga

De Britse zanger George Michael op het podium in 2012. © ap.

De Britse popzanger George Michael (Georgios Kyriacos Panayiotou) is vandaag in intieme kring begraven, hij overleed vorig jaar op kerstdag. Dat heeft zijn familie meegedeeld aan de Britse omroep BBC. Zijn begrafenis heeft heel wat voeten in aarde gehad. Pas drie weken geleden wist de lijkschouwer de exacte doodsoorzaak te geven: een hart- en leverziekte. Een post-mortemonderzoek had "geen overtuigende" oorzaak vastgesteld.

Security agenten vandaag in Londen aan Highgate Cemetery. © reuters. © reuters.

"We kunnen bevestigen dat de begrafenis van popzanger George Michael vandaag heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van zijn vrienden en familie. Ze hebben tijdens een intieme ceremonie afscheid genomen van hun zoon, broer en vriend", verklaarde de familie.



In de persmededeling bedankt de familie van de zanger ook uitdrukkelijk alle fans voor hun talrijke boodschappen van liefde en steun. Verder details over de begrafenis van de 63-jarige heeft de familie niet bekendgemaakt.



De popzanger overleed op kerstdag 2016 in Goring-on-Thames, in het graafschap Oxfordshire, aan natuurlijke doodsoorzaken. Hij was vooral bekend van nummers als 'Last Christmas' en 'Wake Me Up Before You Go-Go', met zijn groep Wham!