Stan Van Samang: "De kans bestaat dat ik de bevalling mis"

28/03/17 - 10u25 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Stan Van Samang (38) is een man van veel talenten. Momenteel is hij te zien in de Eén-reeks Zie mij graag, op 8 juli staat hij op het podium van Werchter Boutique en komende zomer komt er nog een belangrijke rol bij, die van papa. Want samen met vriendin Barbara verwacht hij een eerste kindje.

"Ik kijk ernaar uit, maar vind het ook best spannend", vertelt Stan over het nakende vaderschap in Story. '"'Papa worden' klinkt heel normaal, maar voor mij is het totaal onbekend gebied. En daar ben ik niet zo'n held in, ik weet graag waar ik aan toe ben. Op restaurant neem ik zelfs nooit het verrassingsmenu. (lacht) Maar tegenstrijdig genoeg hou ik tegelijk wel van een beetje avontuur. En ik denk ook wel dat ik klaar ben om papa te worden. Of het mij al veranderd heeft als mens? Misschien wel, al voel ik nog geen geweldige verantwoordelijkheid op mijn schouders rusten. Is dat heel erg? Weet je, ik ben dan wel al papa, maar de baby is nog niet tastbaar. Een moeder draagt haar kind negen maanden bij zich waardoor er meteen een band is, maar als vader sta je eerst wat meer langs de zijlijn. Maar eens de baby er is, zullen mijn vaderlijke gevoelens wel automatisch naar boven komen."



Op het podium

De bevalling is uitgerekend voor midden juli, midden in een periode waarin Stan van het ene podium naar het andere holt. "Op de uitgerekende datum staat er geen optreden gepland, maar het gebeurt natuurlijk zelden dat een kindje exact op die dag ter wereld komt. Ik hoop in elk geval dat onze baby niet voor 8 juli kiest, want dan sta ik op Werchter Boutique. Maar de kans bestaat sowieso dat ik de bevalling mis omdat ik op een podium sta. Ik wil er echt wel bij zijn, dus dat mag niet gebeuren. Maar ik ben ook realistisch, ik kan moeilijk twee maanden geen optredens aannemen, dat zit er echt niet in. Maar laat ons niet uitgaan van doemscenario's, dat komt allemaal goed", knipoogt hij.