Lesley-Ann Poppe had 'Big Brother' Betty kunnen zijn (maar mama zei nee)

28/03/17 - 06u37 Bron: Het Laatste Nieuws

Lesley-Ann Poppe deed gisteren een merkwaardige bekentenis in de ochtendshow van Peter Van de Veire. Naar aanleiding van de 'Back to the 90's en 00's'-week van MNM gaf ze toe dat ze eigenlijk geselecteerd was voor de eerste 'Big Brother'-reeks. Maar ze mocht niet meedoen van haar mama.